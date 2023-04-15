السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندري يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في سموحة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وسموحة

استعاد فريق الاتحاد السكندري ذاكرة الانتصارات بالفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

تقدم كريستوفر مابولولو في الدقيقة السادسة لصالح الاتحاد السكندري من ضربة رأسية قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81.

واختتم أحمد عادل ميسي الثلاثية في الدقيقة 89 من تسديدة رائعة.

قبل أن يسجل محمد عصام الهدف الوحيد لصالح سموحة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الاتحاد عند 39 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

الاتحاد السكندرى سموحة الدورى المصرى الأنجولي كريستوفاو مابولولو

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الشيخ زايد

ضرب نار الحلقة 23.. الرعب يسيطر على "مهرة بعد تهديد "سحر"

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. منى زكى تستعيد ذكريات ما بعد وفاة زوجها

رئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية يهنئون البابا تواضروس بعيد القيامة

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. طه القماش يرفض دعوة عمه لحضور فرح أخته

تكريم 31 طفلاً من حفظة القرآن الكريم بسفاجا فى البحر الاحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور