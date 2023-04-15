الاتحاد السكندري يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في سموحة

استعاد فريق الاتحاد السكندري ذاكرة الانتصارات بالفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

تقدم كريستوفر مابولولو في الدقيقة السادسة لصالح الاتحاد السكندري من ضربة رأسية قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81.

واختتم أحمد عادل ميسي الثلاثية في الدقيقة 89 من تسديدة رائعة.

قبل أن يسجل محمد عصام الهدف الوحيد لصالح سموحة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الاتحاد عند 39 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.