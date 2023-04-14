"الحرية المصرى" ينظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظمت أمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصرى، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك تزامنا مع الاحتفال بليلة القدر، وبحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف وقارئي الإذاعة والتلفزيون، وبالتعاون مع جمعية آفاق الخير للتنمية الخيرية، وتحت رعاية الدكتور عيد عبد الهادي الأمين العام المساعد بالأمانة، وبإشراف هاني الهلالي القائم بأعمال أمين الأمانة.

وتضمن الحفل تلاوة القرآن للشيخ حجاج الهنداوي، قارئ مسجد المشير طنطاوي وقارئ الإذاعة والتلفزيون، والدكتور علي الله الجمال أمام وخطيب مسجد السيدة نفسية، والشيخ محمد حسن الصعيدي المبتهل بالإذاعة والتلفزيون، كما شهد الحفل تكريم لحفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار السنية تشجيعا لهم، كما تم تكريم الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، وقيادات الحزب المشاركين.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية بالحزب، والنائب اللواء عبدالفتاح الشحات عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويوسف خطاب أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وحنان شرشار أمينة الحزب بالوارق، وأحمد خليفة أمين الحزب باوسيم وأعضاء الأمانة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وهيئة مكتب أمانة المجالس المحلية والشعبية.

عيد عبدالهادي: بناء شخصية الطفل والشاب هو عملية لبناء المجتمع



وأكد الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد لأمانة المجالس المحلية والشعبية بالحزب، على أن بناء شخصية الطفل والشاب هو عملية لبناء المجتمع، وتمهيداً لإقامة الحياة الطيبة، وفقاً للمبادئ المباركة، وتحقيقاً لسعادة الإنسان ، وتحصيناً لمقومات المجتمع، وحفظًا لسلامة البشرية وخيرها.

وأضاف أن التجارب الحزبية المتنوعة والدراسات السياسية أفرزت أدوارًا كثيرة للأحزاب السياسية تصب كلها فى إطار خدمة المجتمع وعمليات التنمية المختلفة به وتلبية احتياجات أفراده، حسب الظروف التى يمر بها هذا المجتمع والأزمات التي يواجهها والاحتياجات التي يسعى لإشباعها،

وأشار إلى أن الاحتفالية تأتي في ترسيخ لأهمية الدور المجتمعي للأحزاب الذى يتضمن الالتحام بالجماهير، والمساعدة في تلبية احتياجاتها، ودعم المشروعات المختلفة لمؤسسات الدولة التي تستهدف الارتقاء بصحة المواطن وتعليمه وتوفير احتياجاته المعيشية ورفع درجة الوعي العام وإعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة العمل السياسي.