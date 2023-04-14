الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ مشايخ جنوب سيناء: أرض الفيروز في عهد الرئيس لم تعد تشهد عمليات إرهابية

إبراهيم سالم
إبراهيم سالم

قال إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إن أرض الفيروز في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لم تعد تشهد عمليات إرهابية، إذ أنه عمل على تنميتها حتى باتت ذات مستقبل باهر، موضحًا أن أمر استرداد طابا المصرية تم بجلادة وصبر المفاوض المصري، مُشيرًا إلى أن الاحتفال بذكرى الاسترداد الهدف منه أن مصر دولة ذات كرامة، ولن تسمح بالمساس بوطنيتها.

تطوير سيناء 

وأكد إبراهيم سالم، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لمس اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية بسيناء، وأن الروح المعنوية ارتفعت لدى قبائل سيناء بتقدير الرئيس المصري لدورهم، وذكر أن سيناء شهدت تطويرًا وتحديثًا كبيرًا، حيث تم إدخال الإنترنت إليها، فضلًا عن وسائل الاتصال الحديثة، لافتًا إلى أن هناك معركة أخرى في تلك الأرض، وهي معركة التنمية.

الأمن بسيناء 

وأضاف في حديثه، أن قوات الأمن المصرية لم تقصر في دورها الأمني، وأنها تعمل جاهدة على تكثيف جهودها في سيناء، وأن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تسعى إلى تحقيق طفرة تنموية زراعية في الأراضي السيناوية،وأضاف أن سيناء تشهد انفتاحًا ولديها طفرة كبيرة في التعليم، وأنها واجهت الظلم في عهد جماعة الإخوان، إذ عانت من العنصرية الواضحة.

شيخ مشايخ سيناء تطهير جنوب سيناء قيادة الرئيس ثم ماذا حدث القاهرة الإخبارية جمال عنايت

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