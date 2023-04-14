محافظ سوهاج يتفقد مرسي ناصر السياحي بعد انتهاء أعمال التطوير

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية، بتفقد مرسى ”ناصر السياحي" بحي شرق سوهاج، بعد انتهاء أعمال تطوير المرسي، بتكلفة إجمالية بلغت مليون وتسعمائة ألف جنيه، يرافقه أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان.

وتضمنت أعمال تطوير مرسي ناصر السياحي، ثلاث مراحل، بدأت بإنشاء بوابة المرسي، وأعمال الحماية المدنية، ثم أعمال تغيير الأرضيات، وإنشاء أرصفة جانبية، وبردورات، وتنسيق الموقع العام للمرسي، وتطوير البازارات، والكافتريا، ودورات المياه، وحجرات الإدارة، ورفع كفاءة الإنارة، وكذلك استغلال حوائط المرسى لتركيب اللافتات الإعلانية.

وأشاد المحافظ، بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المرسي السياحي، موجها بالحفاظ عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح البازارات والكافتريا الموجودة به، وحسن استغلال المرسي.

كما افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صالة اللياقة البدنية بنادي المحليات، بحضور الأستاذ عدلي أبو عقيل رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد عبدالهادي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتفقد المحافظ مكونات الصالة المقامة على مساحة ٣٥٠ متر، وتضم أحدث أجهزة اللياقة البدنية ومنها "مشايات سايبكس، أراك دراك سايبكس، أجهزة سحب، أجهزة بنش، عجلات ستار تراك"، ويشرف على الصالة متخصصين في مجال اللياقة البدنية، والطب الرياضي، وأشاد المحافظ بتجهيزات الصالة، والمستوى المتميز الذي وصل اليه نادي المحليات، مطالبا مجلس الإدارة ببذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل مستوى للنادي.

ويأتي افتتاح صالة اللياقة البدنية ضمن خطة مجلس الإدارة لتطوير نادي المحليات، وخلق متنفس جديد لأهالي سوهاج، وتحقيق الاستفادة القصوى من النادي الذي يتميز بموقعه المطل على النيل، من خلال العمل على توفير كافة الخدمات الرياضية الترفيهية، والأنشطة المختلفة داخل النادي، للعاملين بالمحليات، وأهالي سوهاج.

وعلى هامش الافتتاح قام محافظ سوهاج بتكريم فريق الجودو بالنادي الحائز على مراكز متقدمة ببطولة الصعيد للناشئين والشباب.