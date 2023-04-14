الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 12شخصًا فى انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

إصابة 12شخصًا
إصابة 12شخصًا

أصيب 12 شخصًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة وبني سويف وأسيوط، إثر انقلاب سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركزي ملوي والعدوة في محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8276 ع ه ا، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام كمين مركز العدوة القديم بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد عبد الله 40 عاما، موظف، رجب عبد الله 20 عاما، نجار مسلح، عبد الله يحي 30 عاما، نجار مسلح، يقيمون بمحافظة البحيرة، وزير سعد 47 عاما، موظف، مقيم ببني سويف، سلامة أحمد 42 عاما، سائق مقيم بالإسكندرية، نبيل درديري 60 عاما بالمعاش، مقيم بأسيوط.

تم نقل المصابين إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات سحجات واشتباه كسور وأرتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا بانقلاب السيارة 5812 ج ج ب، ربع نقل، علي الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن. 

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط وهم: يوسف ناصر فريد 19 عاما، إسلام صلاح 19 عاما، روماني خليفة 26 عاما، شقيقه مينا 25 عاما، ومينا ملاك 16عاما، ومينا ثابت 40 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

مواطن سيارة ربع نقل ميكروباص محافظة المنيا الأجهزة الأمنية الطريق الصحراوي الغربي

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