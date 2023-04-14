مراقبة الأغذية بصحة أسيوط: غلق ١٠ منشآت وتحرير ٣٣ محضر بسبب مخالفات

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط بشن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية للمرور على محلات الفسيخ والمخابز والحلويات وذلك لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالاسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية.



جاء ذلك بناء على تعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبرعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتكثيف الحملات الإنضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك.



و أكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن الحملة جاءت استعدادا لاعياد الربيع وعيد الفطر المبارك وبناء على تعليمات صريحة من الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مراقبى عام الأغذية بالمديرية.



مشيراً إلي أن الحملة أسفرت عن المرور على ٢٣ منشأة غذائية وتم مخاطبة مجالس المدينة بغلق ١٠ منشآت لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية كما تم سحب عدد ٢٩عينة من الملوحة والحلويات وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى بالإضافة إلي انه تم تحرير عدد ١٥ محضر نظافة عامة للمحلات الغير مستوفاة للاشتراطات الصحية وتم تحرير عدد ١٨ محضر للعاملين الغير حاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.



وأكد موسي الي أن الحملة قامت بإعدام حوالى ٥٥ كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.



من جانبة أكد صلاح همام مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط استمرار الحملات اليومية علي مختلف المراكز والمدن بالتعاون مع مكاتب الأغذية بالادارات الصحية بمختلف إنهاء المحافظة.

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