الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراقبة الأغذية بصحة أسيوط: غلق ١٠ منشآت وتحرير ٣٣ محضر بسبب مخالفات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط بشن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية  للمرور على محلات الفسيخ والمخابز والحلويات وذلك لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالاسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية.


جاء ذلك بناء على تعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبرعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتكثيف الحملات الإنضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك.


و أكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن الحملة جاءت استعدادا لاعياد الربيع وعيد الفطر المبارك وبناء على تعليمات صريحة من الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مراقبى عام الأغذية بالمديرية.


مشيراً إلي أن الحملة أسفرت عن المرور على ٢٣ منشأة غذائية وتم مخاطبة مجالس المدينة بغلق ١٠ منشآت لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية كما تم سحب عدد ٢٩عينة من الملوحة والحلويات وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى بالإضافة إلي انه تم تحرير عدد ١٥ محضر نظافة عامة للمحلات الغير مستوفاة للاشتراطات الصحية وتم تحرير عدد ١٨ محضر للعاملين الغير حاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.


وأكد موسي الي أن الحملة قامت بإعدام حوالى ٥٥ كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.


من جانبة أكد صلاح همام مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط استمرار الحملات اليومية علي مختلف المراكز والمدن بالتعاون مع مكاتب الأغذية بالادارات الصحية بمختلف إنهاء المحافظة.

IMG-20230414-WA0044
IMG-20230414-WA0044
IMG-20230414-WA0035
IMG-20230414-WA0035
IMG-20230414-WA0037
IMG-20230414-WA0037
IMG-20230414-WA0036
IMG-20230414-WA0036
IMG-20230414-WA0038
IMG-20230414-WA0038
IMG-20230414-WA0039
IMG-20230414-WA0039
IMG-20230414-WA0040
IMG-20230414-WA0040
IMG-20230414-WA0041
IMG-20230414-WA0041
IMG-20230414-WA0042
IMG-20230414-WA0042
IMG-20230414-WA0043
IMG-20230414-WA0043
IMG-20230414-WA0033
IMG-20230414-WA0033
إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة مراقبة الأغذية إستعدادا لاعياد الربيع اشتراطات الصحية الإجراءات القانونية الدكتور محمد زين الدين حافظ اللواء عصام سعد المنشآت الغذائية تكثيف الحملات حمله تفتيشية مكبرة

الأكثر قراءة

استخراج وتشوين.. تفاصيل ممارسة الفوسفات الجديدة التابعة لـ«المصرية للثروات التعدنية»

إصابة 4 مواطنين فى انقلاب توك توك ببنى سويف

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ورسائل تهنئة بهذه المناسبة

المغرب: ضبط 150 مهاجرا من أفريقيا قبل العبور إلى إسبانيا

أعضاء القافلة الدعوية المشتركة: من أعظم ما اختص الله به الأمة المحمدية ليلة القدر

رئيس جامعة أسيوط يشارك في منظومة الطلاب الوافدين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة