حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبدالمنعم وبالتنسيق مع حي وسط برئاسة عزة سعد، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع: محرم بك، الرصافه، الإسكندرانى، الأبعادية، المحور، قنال السويس، الخازن، بنى أمية، ابن زيتون، النبى دانيال، السلطان حسين، سلامة حجازى، إسماعيل مهنا، محمود حسين فهمى، أمام مستشفى أحمد ماهر، مسجد العطارين، مسجد الحضرى، عبدالقادر الغريانى، جرين، منشا، والمنزلاوى وأسفرت الحملة عن ضبط 300 حالة إشغال متنوع و90 حاجزا حديديا.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع 30 عرامة، 30 ابوخروف، 30 المعهد الديني، الصفا والمروة، وأسفرت الحملة عن ضبط 108 حالات إشغال متنوع.

وقام حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين شملت شارع البيطاش، شارع السماليهي، طريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر، الهانوفيل، شارع رضوان، شارع السلام، شارع الجمعية، شارع العوامي، إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21، وأسفرت الحملة عن ضبط 108 حالات إشغال متنوع.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع جمال عبدالناصر، ملك حفني، منطقه فيكتوريا ورصيف مدرسة كلية النصر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 40 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لفرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشارع السكندري.