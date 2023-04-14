الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبدالمنعم وبالتنسيق مع حي وسط برئاسة عزة سعد، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع: محرم بك، الرصافه، الإسكندرانى، الأبعادية، المحور، قنال السويس، الخازن، بنى أمية، ابن زيتون، النبى دانيال، السلطان حسين، سلامة حجازى، إسماعيل مهنا، محمود حسين فهمى، أمام مستشفى أحمد ماهر، مسجد العطارين، مسجد الحضرى، عبدالقادر الغريانى، جرين، منشا، والمنزلاوى وأسفرت الحملة عن ضبط 300 حالة إشغال متنوع و90 حاجزا حديديا.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع 30 عرامة، 30 ابوخروف، 30 المعهد الديني، الصفا والمروة، وأسفرت الحملة عن ضبط 108 حالات إشغال متنوع.

وقام حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين شملت شارع البيطاش، شارع السماليهي، طريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر، الهانوفيل، شارع رضوان، شارع السلام، شارع الجمعية، شارع العوامي، إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21، وأسفرت الحملة عن ضبط 108 حالات إشغال متنوع.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع جمال عبدالناصر، ملك حفني، منطقه فيكتوريا ورصيف مدرسة كلية النصر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 40 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لفرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشارع السكندري.

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات أحياء الإسكندرية إجراءات صارمة تجاه المخالفين الأجهزة التنفيذية تحقيق السيولة المرورية

الأكثر قراءة

"واقعة في حبك".. هنا الزاهد تشيد بـ منى زكي في "تحت الوصاية"

أجمل حاجة في دراما رمضان.. أشرف العشماوي يشيد بأداء ياسين في "تحت الوصاية"

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

"المزاريطة حالها هيتشقلب".. أحمد مكى يشوق جمهوره قبل الحلقة 23 من الكبير أوى7

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 8001 طن مخلفات خلال أسبوع

صحة الشرقية ومياة الشرب تنفذان ندوة توعوية للعاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأني

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة