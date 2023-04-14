كلوب يؤكد انسحاب ليفربول من صفقة بيلينجهام

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، عدم قدرة فريقه على التعاقد مع جود بيلينجهام متوسط ميدان بورسيا دورتموند الألماني.

ويُعد الإنجليزي جود بيلينجهام مطمعًا لكبار الفرق الأوروبية، وتُقدر قيمته بحوالي 135 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير صحفية أن ليفربول انسحب من سباق التعاقد مع بيلينجهام بسبب سعره المرتفع، ليبقى ريال مدريد، مانشستر سيتي، تشيلسي في المنافسة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي:"الأمر لا يتعلق بجود بيلينجهام.. لم أفهم أبدًا سبب حديثنا باستمرار عن أشياء لا يمكننا نظريًا امتلاكها".

ويلعب ليفربول ضد ليدز يونايتد، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأضاف:"لا يمكن أن يكون لدينا ستة لاعبين في الصيف حيث يكون كل واحد منهم يُكلفنا حوالي 100 مليون جنيه إسترليني ، على سبيل المثال.. عليك أن تدرك ما يمكنك القيام به ، وعلينا العمل بناءً على ذلك.. بداية سيكون السؤال: كم من الأموال المتوفرة لدينا؟ ثم تبدأ العمل مع ذلك.. هذه هي المهمة التي يتعين علينا القيام بها".

وأردف"نحن لسنا أطفالًا.. اسأل طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات عما يريده في عيد الميلاد وسيقولون سيارة فيراري، لن تقول إنها فكرة جيدة. إنها باهظة الثمن ، وعلى أي حال لا يمكنك حتى قيادتها.. هذا هو الحال ، إذا كان هذا الطفل غير سعيد طوال حياته لأنه لا يستطيع الحصول على سيارة فيراري ، فستكون هذه حياة حزينة حقًا".

واختتم قائلًا:"هذه هي الطريقة التي عملت بها دائمًا.. ما نحتاج إليه وما نريده ، نحاول فعل كل شيء على الإطلاق للحصول على ذلك الشيء ، ولكن هناك لحظات يتعين عليك فيها قبول هذا أو ذاك سيكون غير ممكن بالنسبة لنا ، لذلك نتنحى جانباً ونفعل أشياء مختلفة".