الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "دجال العطارين" في الإسكندرية

المتهم
المتهم

ضبطت أجهزة الأمن شخصا بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط (القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها- مقيم بمحافظةالقليوبية)، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (2 هاتفمحمول “بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامي”، الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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