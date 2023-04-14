165 طلب إحاطة أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة أمامها عدد ضخم من طلبات الإحاطة يصل لـ165 طلب خاصة وأن معظم مشاكل مصر زراعية، مشيرًا إلى أنه في كل اجتماع للجنة نناقش أكثر من 10 طلبات إحاطة

وأوضح الشوربجي في تصريحات لـ" الدستور"، أن طلبات الإحاطة تركزت على مطالبات للنواب بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لسد حاجة السوق المحلية من الزيوت خاصة وأن مصر تستورد كميات ضخمة الزيوت تصل 95% من احتياجها، كما طالب النواب في طلبات الإحاطة المقدمة أمام اللجنة الدولة بزراعة الأراضي الصحراوية بالأعشاب والنباتات الطبية لما لها من فائدة عظيمة.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك طلبات إحاطة كثيرة حول مشاكل الكهرباء في صعيد مصر وفي الأراضي الجديدة، ومشاكل في تبطين الترع وتأخير الانتهاء منها وغيرها.

يذكر أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ناقشت في اجتماعها أمس الأول، الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، بشأن المطالبة برفع المخلفات الناتجة عن تبطين الترع الواصلة من عزبة سركيس حتى عزبة حوض 13 وإقامة أسوار على جانبيها بحي المنتزه ثاني محافظة الإسكندرية.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الأخير، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، وذلك بشأن المطالبة بإجراء عمليات تطهير وصيانة للترع المبطنة والمصارف المارة داخل الكتل السكنية حفاظاً على صحة الأهالي من التلوث.

كما سبق وناقشت اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في ظل تزايد الطلب العالمي عليها لإنتاج دواء آمن.

بالإضافة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالقوي، بشأن تراجع دور الجمعيات الزراعية في مجال الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم صغار المزارعين.