الأهلي يبحث عن استعادة صدارة الدوري أمام فاركو الليلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره فاركو في التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري.

يدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشاً محلياُ وافريقياً بحصوله على لقب كأس مصر والصعود لدور ربع النهائي لدوري الأبطال الإفريقي.

ويدخل الفريق اللقاء في المركز الثاني برصيد 47 نقطة بعد فيوتشر الذي تصدر بفارق نقطة عقب فوزه على غزل المحلة ورفع رصيده 48 نقطة في المركز الأول ولكن خاض 4 مباريات أكثر أما الأهلي لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

ويدخل فاركو بقيادة طارق العشري وهو بمعنويات مرتفعة بعد تخطيه الاتحاد السكندري في الجولة الماضية احتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة

يغيب عن الأهلي 5 لاعبين للإصابة هم محمد عبدالمنعم وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية ورامي ربيعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس الخميس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران، وذلك تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في فقرات فنية وتكتيكية متنوعة ضمن فقرات المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، والمقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة.