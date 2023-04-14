الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: القوات الأوكرانية تنسحب من أراضٍ بباخموت تحت وطأة هجوم روسى جديد

بريطانيا
بريطانيا

قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت، مع شن روسيا هجوما جديدا هناك بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين المنصرمين.

وأضافت: "بثت روسيا النشاط من جديد في هجومها على بلدة باخموت في دونيتسك أوبلاست، إذ تحسن التعاون بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر".

وأضاف الجيش البريطاني، في تحديث يومي لمعلومات المخابرات: "تواجه القوات الأوكرانية مشاكل كبيرة تتعلق بإعادة الإمداد لكنها نفذت انسحابات منظمة من مواقع اضطرت للتنازل عنها".

وتتولى مجموعة فاجنر زمام قيادة الجانب الروسي في المعركة المستمرة منذ شهور والأكثر دموية في الحرب، لكن زعيمها اشتكى من تراجع دعم الجيش لقواته.

وجاء في البيان البريطاني أن "الدفاع الأوكراني ما زال يحتفظ بالمناطق الغربية من البلدة، لكنه يتعرض لنيران مدفعية روسية مكثفة على نحو خاص خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية".

وذكر أن وحدات فاجنر تركز الآن على التقدم في وسط باخموت، وأن قوات المظلات الروسية تقدم لها الدعم بهجمات على جوانب المدينة.

وباخموت، التي كان يعيش فيها حوالي 70 ألف شخص قبل الحرب، هي الهدف الرئيسي لروسيا في هجومها الشتوي الكبير الذي لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب هزيلة، رغم قتال المشاة بضراوة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وستكون السيطرة على المدينة أكبر انتصار عسكري لروسيا في ثمانية أشهر، وتقول موسكو إن انتزاع باخموت سيفتح طريقا للسيطرة، على مزيد من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مما يمثل هدفا آخر رئيسيا للحرب.

بريطانيا القوات الأوكرانية مدينة باخموت روسيا وزارة الدفاع الروسية دونيتسك

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