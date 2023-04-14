الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء عملية تبادل الأسري في اليمن.. وإقلاع أول طائرة باتجاه عدن

اليمن
اليمن

أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، بإقلاع طائرة من مطار عدن تحمل عددا من الأسرى الحوثيين نحو مطار صنعاء.

وبدأت في اليمن، اليوم الجمعة، عملية تبادل مئات الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وقوات جماعة الحوثي.

وأعلنت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان، اليوم، عن إقلاع أول طائرة من صنعاء وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن، مقر السلطة، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن إنجاز المرحلة الثانية من الاتفاق غدا السبت، تعقبها المرحلة الثالثة يوم الأحد المقبل، وستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.

إقلاع طائرة عدن صنعاء اليمن الأسرى

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