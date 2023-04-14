"دايمًا فى ضهرك".. مزارع للرئيس السيسى: سعداء بمجهود حياة كريمة ومشروع تبطين الترع

أشاد أحد الفلاحين بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تغير وجه الريف المصري، كما وفرت العديد من المشروعات الخدمية لكل القرى المصرية.

وقال في رسالته للرئيس السيسي: "بنشكرك يا ريس على مبادرة حياة كريمة، والمجهود الجبار اللي اتبذل لكل قرى مصر".

كما أشاد بمشروع تبطين الترع، الذي بدوره حافظ على المياه من الهدر، وخدم الفلاح بتوفير المياه بالمساقي والترع، خاصة للترع التي كانت لا تصل إليها المياه، معتبرًا أن سعر توريد القمح أصبح مناسبًا وأدخل السرور على قلوب الفلاحين بعد زيادته.

وقال في رسالته للرئيس السيسي: "المسئولية كبيرة على حضرتك يا ريس.. ربنا يقويك ويعينك، وفي ظل ارتفاع الأسعار إحنا هنتحمل معاك وفي ضهرك ودايمًا للأمام وتحيا مصر".