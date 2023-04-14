عقب وفاة طفل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار كرداسة إلى 6

ارتفعت حصيلة وفيات عقار كرداسة المحترق منذ عدة أيام، عقب وفاة طفل من المصابين متأثرا بجراحه حيث تدهورت حالته الصحية داخل المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ووصل عدد الضحايا الذين فارقوا الحياة من ضحايا الحريق إلى 6 أشخاص، حيث توفيت طفلة ووالدتها أمس الخميس.

- معاينة العقار

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

وأفادت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، وأستاذ من كلية الهندسة، بأن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

- تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة أبورواش في كرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أدى عقب ذلك إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 6 أشخاص منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.