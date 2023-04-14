الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|وفاء عامر تكشف تفاصيل "شلباية" وتعقيب مدحت عبد الهادى بعد فوز الزمالك

فاتتك
فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار، والتي شملت أحداثًا سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، وتستعرض "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

أول تعقيب من مدحت عبد الهادى بعد فوز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية

الزمالك

أبدى مدحت عبد الهادي، المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه الفارس الأبيض على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وفاء عامر.. تكشف تفاصيل شخصية "شلباية" فى "حضرة العمدة"

وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل شخصية "شلباية"، التي قدمتها في مسلسل “حضرة العمدة”، والمعروض خلال السباق الرمضاني الحالي.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023

دواجن

يقدم موقع "الدستور" خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 والتي يزداد البحث عنها في هذه الأيام المباركة لشهر رمضان. 

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"نتفليكس" تثير خلافًا بسبب لون بشرة كليوباترا.. هل تدعم المنصة "الأفروسنتريك"؟

كليوباترا

أثير جدل واسع بعد أن نشرت منصة "نيتفلكس" إعلانًا ترويجيًا لفيلم وثائقي جديد عن "كليوباترا" آخر ملكات البطالمة في مصر القديمة الفرعونية، حيث أثار تجسيد ممثلة صاحبة بشرة سمراء لشخصية الملكة كليوباترا نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

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"حضرة العمدة" الحلقة 22.. روبي تُبلغ وزارة الأوقاف عن خطبة إمام الجامع التحريضية

حضرة العمدة

تصاعدت الأحداث خلال الحلقة 22 من مسلسل “حضرة العمدة”، حيث ألقى “الشيخ نوارة” إمام الجامع، خطبة حول الفتيات وتسببهن في إثارة الفتن بين شباب أهالي “تل شبورة”.

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