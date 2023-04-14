الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعقيب من مدحت عبد الهادى بعد فوز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية

الزمالك
الزمالك

أبدى مدحت عبد الهادي، المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه الفارس الأبيض على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها ناصر منسي وحسام عبد المجيد وأحمد بلحاج.

وقال مدحت عبد الهادي عقب المباراة: "كانت مباراة مهمة للغاية اليوم عقب الانتصار على البنك الأهلي، وكان علينا اللعب بشراسة هجومية كبيرة من أجل الفوز".

وأضاف: "نجحنا في تحقيق الهدف الرئيسي وهو الحصول على 6 نقاط قبل تولي الجهاز الفني الجديد المهمة".

وتابع: "سعيد للغاية بسبب الشكل الحالي للفريق، والروح الكبيرة الموجودة بين اللاعبين ستساعد الجهاز الفني الفترة المقبلة".

وواصل حديثه: "المدرب الجديد سيستلم مهمته بدءا من الغد وأتمنى أن نصبح عند حسن ظن الجميع".

وعن إمكانية الفوز بالدوري، قال: "أهم شيء هو الفوز في المباريات المقبلة والباقي على ربنا".

مدحت عبد الهادى الزمالك حرس الحدود مباراة الزمالك وحرس الحدود الدورى المصرى

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