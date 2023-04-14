أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023
يقدم موقع "الدستور" خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 والتي يزداد البحث عنها في هذه الأيام المباركة لشهر رمضان.
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023
نذكر لكم آخر ما وصلت إليه أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 بمختلف أنواعها من فراخ وبط ورومي وسعر البيض.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 71 جنيها
الفراخ الساسو 83 جنيها
الفراخ البلدي 115 جنيها
أمهات بيضاء 50 جنيها
بياض أبيض سلك 47 جنيها
بياض أبيض أرضي 49 جنيها
بياض أحمر سلك 57 جنيها
بياض أحمر أرضي 60 جنيها
كتكوت أبيض شركات 12 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 3.25 جنيه
كتكوت ساسو 10 جنيهات
كتكوت ساسو بيور 11 جنيها
كتكوت بلدي 4.40 جنيه
كتكوت هجين 6 جنيهات
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات
كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات
سعر البيض اليوم
بيض أبيض 102.75 جنيه
بيض أحمر 102.75 جنيه
بيض بلدي 96 جنيها
سعر البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 15 جنيها
بط مسكوفي عمر يوم 20 جنيها
بط فرنساوي عمر يوم 9.50 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 12 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 48 جنيها
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيهات
لحم بط مولار كيلو 72 جنيها
لحم بط فرنساوي كيلو 68 جنيها
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه
أسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 55 جنيها
رومي أبيض شهر/كيلو 140 جنيها
رومي برونزي 300 جرام 40 جنيها
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيها
سعر الأعلاف اليوم
علف بادي 23% 27,700 جنيه
علف نامي 21% 27,170 جنيها
علف ناهي 19% 27,070 جنيها
علف بادي نامي 21,5% 27,000 جنيه
علف بيض إنتاجي 16% 23,720 جنيها
علف بيض إنتاجي 18% 24,370 جنيها