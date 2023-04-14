يقدم موقع "الدستور" خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 والتي يزداد البحث عنها في هذه الأيام المباركة لشهر رمضان.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023

نذكر لكم آخر ما وصلت إليه أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 بمختلف أنواعها من فراخ وبط ورومي وسعر البيض.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 71 جنيها

الفراخ الساسو 83 جنيها

الفراخ البلدي 115 جنيها

أمهات بيضاء 50 جنيها

بياض أبيض سلك 47 جنيها

بياض أبيض أرضي 49 جنيها

بياض أحمر سلك 57 جنيها

بياض أحمر أرضي 60 جنيها



كتكوت أبيض شركات 12 جنيها

كتكوت أبيض قطعان 3.25 جنيه

كتكوت ساسو 10 جنيهات

كتكوت ساسو بيور 11 جنيها

كتكوت بلدي 4.40 جنيه

كتكوت هجين 6 جنيهات

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات

كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات



سعر البيض اليوم

بيض أبيض 102.75 جنيه

بيض أحمر 102.75 جنيه

بيض بلدي 96 جنيها

سعر البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 15 جنيها

بط مسكوفي عمر يوم 20 جنيها

بط فرنساوي عمر يوم 9.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 12 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 48 جنيها

لحم بط بلدي كيلو 105 جنيهات

لحم بط مولار كيلو 72 جنيها

لحم بط فرنساوي كيلو 68 جنيها

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه



أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيها

رومي أبيض شهر/كيلو 140 جنيها

رومي برونزي 300 جرام 40 جنيها

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيها

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيها



سعر الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 27,700 جنيه

علف نامي 21% 27,170 جنيها

علف ناهي 19% 27,070 جنيها

علف بادي نامي 21,5% 27,000 جنيه

علف بيض إنتاجي 16% 23,720 جنيها

علف بيض إنتاجي 18% 24,370 جنيها