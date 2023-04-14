الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023

دواجن
دواجن

يقدم موقع "الدستور" خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 والتي يزداد البحث عنها في هذه الأيام المباركة لشهر رمضان. 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 

نذكر لكم آخر ما وصلت إليه أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 بمختلف أنواعها من فراخ وبط ورومي وسعر البيض. 

أسعار الفراخ اليوم 

الفراخ البيضاء 71 جنيها 
الفراخ الساسو 83 جنيها 
الفراخ البلدي 115 جنيها 
أمهات بيضاء 50 جنيها 
بياض أبيض سلك 47 جنيها 
بياض أبيض أرضي 49 جنيها 
بياض أحمر سلك 57 جنيها 
بياض أحمر أرضي 60 جنيها

 

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كتكوت أبيض شركات 12 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 3.25 جنيه 
كتكوت ساسو 10 جنيهات 
كتكوت ساسو بيور 11 جنيها 
كتكوت بلدي 4.40 جنيه 
كتكوت هجين 6 جنيهات
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات 
كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات 
 

سعر البيض اليوم 

بيض أبيض 102.75 جنيه 
بيض أحمر 102.75 جنيه 
بيض بلدي 96 جنيها

سعر البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 15 جنيها 
بط مسكوفي عمر يوم 20 جنيها 
بط فرنساوي عمر يوم 9.50 جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 12 جنيها 
بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيها 
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 48 جنيها 
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيهات 
لحم بط مولار كيلو 72 جنيها 
لحم بط فرنساوي كيلو 68 جنيها 
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه 
 

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أسعار الرومي اليوم 

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيها 
رومي أبيض شهر/كيلو 140 جنيها 
رومي برونزي 300 جرام 40 جنيها 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيها 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيها 
 

سعر الأعلاف اليوم 

علف بادي 23% 27,700 جنيه 
علف نامي 21% 27,170 جنيها 
علف ناهي 19% 27,070 جنيها 
علف بادي نامي 21,5% 27,000 جنيه 
علف بيض إنتاجي 16% 23,720 جنيها 
علف بيض إنتاجي 18% 24,370 جنيها

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