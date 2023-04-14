وفاء عامر.. تكشف تفاصيل شخصية "شلباية" فى "حضرة العمدة"

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل شخصية "شلباية"، التي قدمتها في مسلسل “حضرة العمدة”، والمعروض خلال السباق الرمضاني الحالي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "عاصمة الفنون"، مع الإعلامية هدى كمال، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، ان شخصية "شلباية" كانت طفلة عمرها 17 عامًا وفجاة وجدت نفسها متزوجة من مسن عربي عمره 70 عامًا، وعاشت معه كخادمة، مشيرة إلى أنها عاشت فترة قاسية معه.

وتابعت، أن الشخصية بعد رحيل زوجها الناس كانت ترى أنها ثرية وتمتلك أموالًا وهي لم تكن تمتلك شيئًا، ولهذا استغلتهم واستحوذت على أموالهم وبدأت تعمل في غسيل الأموال، وتجارة السلاح، والمخدرات، مؤكدة أن نهاية المسلسل ستثبت النهاية التعيسة لكل هذه الأعمال الإجرامية.

أهم القضايا التي يشملها العمل

وأشارت إلى أن المسلسل به العديد من القضايا منها زواج القاصرات، والمتاجرة بالدين، غسيل الأموال، والدولة واجهت كل هذه القضايا موضحة أن شخصية "شلباية" موجودة في المجتمع وهي ظاهرة المستريح، والدولة ألقت القبض على أكثر من شخص.

وتابعت، أن مسلسل "حضرة العمدة"، ترى أنه عمل للتاريخ، مثل مسلسل "جبل الحلال"، الذي سبق وقدمته مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مؤكدة أنها تستطيع تقديم أعمال فنية خارج السباق الرمضاني وتحقق نفس نجاح الأعمال الرمضانية ومنها "الطوفان".