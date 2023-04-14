الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حضرة العمدة" الحلقة 22.. روبي تُبلغ وزارة الأوقاف عن خطبة إمام الجامع التحريضية

حضرة العمدة
حضرة العمدة

تصاعدت الأحداث خلال الحلقة 22 من مسلسل “حضرة العمدة”، حيث ألقى “الشيخ نوارة” إمام الجامع، خطبة حول الفتيات وتسببهن في إثارة الفتن بين شباب أهالي “تل شبورة”.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22 

وفي مشهد آخر، التقى "ضرغام" أحمد بدير بالمستشار "جلال" أحمد رزق للدفاع عن ابنه فى قضية مقتل “سلمى”، إلا أنه يرفض.

واستاءت عمدة تل شبورة من خطبة إمام الجامع ووصفتها بالجريمة، لتتقدم ببلاغ ضده لوزارة الأوقاف لإثارته الفتن بين أهالي القرية وإساءة سمعة سلمى والتحريض على القتل.

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وتوافدت فتيات “تل شبورة” لوضع أكاليل الزهور على قبر “سلمى” ومعها باقة من الزهور، حيث اعتبرن أن سلمى تمثل جميع سيدات القرية.

وانتهت الحلقة بصلاة وخشوع روبي وهي تبكي وتطلب من الله مساعدتها على تحمل أعباء وظيفتها كعمدة لقرية “تل الشبورة”.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي ويشاركها عدد كبير من الفنانين والنجوم الموهوبين أبرزهم وفاء عامر، أحمد رزق، أحمد بدير، صلاح عبدالله، محمود عبد المغني، دينا، صولا عمر، بسمة، شادي مقار، أدوار، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، عبد الرحمن عزوز، دنيا جمعة، شيري أشرف. 

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