الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حضرة العمدة.. روبي وفتيات تل شبورة يضعن ورود على قبر سلمى

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت الحلقة 22 من مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي تصاعد في الأحداث بشكل كبير، حيث إنتقل عدد كبير من أهالي تل شبورة إلي المقابر لزيارة سلمي الذي قتلت بإسم الحب والتي تجسد دورها الفنانة الصاعدة دنيا جمعة، علي يد سامر إبن ضرغام دهيشة والذي يجسد دورة الفنان عبدالرحمن عزوز.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22 

كان مكان وقوع جريمة قتل سلمي، شهد قيام فتيات تل شبورة بوضع أكاليل الزهور، وبعدها انتقلت روبي وصولا عمر إلي قبر سلمي ومعاها باقة من الزهور حيث أعتبروها أن سلمي تمثل جميع سيدات القرية.

وقتلت سلمي ضحية بإسم الحب علي يد سامر أحد أبناء كبار القرية والذين يتاجروا في المخدرات واعترضت سلمي علي الزواج منه الأمر الذي أغضب تلك الشباب حتي كاد غليلة حتي تمكن من قتلها أثناء عودتها الي منزل يعد أن رفضت أن تتحدث معه.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22.. روبي ترصد أهمية دور الصحافة في نشر الوعي بين المواطنين

تقوم ببطولة مسلسل حضرة العمدة الفنانة روبي، ويشاركها نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد رزق، سميحة أيوب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، محمد محمود عبدالعزيز، دينا، بسمة، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، صولا عمر، لطفى لبيب، منير مكرم، جمال يوسف، جميل برسوم، خلود عز، شيرى أشرف، دنيا عظيم، عبدالرحمن عزوز، سالى سعيد، دنيا جمعة، إياد عيد، محمد الإمام، محمد أشرف، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع الفني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

يناقش مسلسل حضرة العمدة قضايا خطيرة علي المجتمع ومن بطولة الفنانة روبي التي تقوم بدور حضرة العمدة والتي تعتبر أول سيدة تنجح في إنتخابات العمودية والذي اعتبره بعض أهالي القرية حكراً علي رجال البلد ومنهم من وافق علي ذلك ومنهم اعترض وبعدها ظهرت المعارك.

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