انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بمدينة سيوة (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في "إدارة البرلمان والتعليم المدني" تنفيذ فعاليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمحافظة مطروح، تحت شعار "فيمَا يفكر الشباب"، وذلك بمركز شباب سيوة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتنظم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، برئاسة الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب وتعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب في وثيقة شبابية تقدم ما يريده الشباب من القيادة السياسية في المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن جاء ذلك من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني سياسي شامل يجمع كافة التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة.

وأوضح أن فعاليات مُنتدي الحور الوطني للشباب بمركز شباب سيوة بدأت بجلسة تعارف أدارها دعاء عبده مدرب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعريف بمحاور المنتدى، ووضع قواعد العمل داخل الورشة، تلاها جلسة عصف ذهني حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والملفات المتعلقة بكل محور، ومناقشة كل محور والخروج بتوصياته وعرض الحلول والمقترحات التي أسفرت عنها الورشة ومناقشتها.

وأضاف أنه ناقش شباب واحة سيوة عدة مشكلات بقطاع الصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والنقل والمواصلات، وضعف شبكات الاتصال والمحمول، وضرورة توفير الكوادر التخصصية في الصحة والتعليم، كما أبدوا بآرائهم ومقترحاتهم لمواجهة تلك المشكلات والتحديات بكل فاعلية وإيجابية من جميع المشاركين بالمنتدى.

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب

فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب