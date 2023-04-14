الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز مدرسة «الحامول الرسمية» بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب بكفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة أوائل الطلبه لمدارس اللغات، التي نظمها توجيه عام العلوم بحضور دكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومحمد السنهوري، موجه عام العلوم، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، والسيد ابو حطب، موجه علوم، وابراهيم عبدالحميد، موجه علوم، ومحمد معروف، مدير مدرسة الحامول الرسمية للغات، وحسام الاشموني، مدير مدرسة الزهور الرسمية للغات، وسعيده بدوي، مدير مدرسة دسوق الرسمية للغات والمعلمين المشرفين، وكرم محمد عبد الله  المدارس الثلاث المشاركة من الصف الرابع حتى الصف الثالث الاعدادي.

 

يذكر أن المسابقة تمت على ثلاث مراحل المرحلة الأولى، على مستوى الإدارة ،والفائزة  تمثل الإدارة، والمرحلة الثانيه، وجرى تقسيم المديرية إلى ثلاثة قطاعات ويمثل كل قطاع المدارس الفائزة فيه، وفازت مدرسة دسوق الرسمية لغات بقطاع غرب، وفازت مدرسة الزهور الرسمية للغات بقطاع وسط، وفازت مدرسة الحامول الرسمية للغات بقطاع الحامول، والمرحلة الثالثة بين الثلاث مدارس الفائزة،وأقيمت المسابقة في الفندق التعليمي وفي سباق علمي مشرف بين المدارس الثلاثة، وفازت مدرسة الحامول الرسمية للغات بالمركز الأول، ومدرسة الزهور الرسمية للغات بالمركز الثاني.

 

وعلى جانب أخر تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة كفر الشيخ الثانوية الفندقية نظام خمس سنوات  التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، وتابع اختبارات الطلاب بمطعم الفندق، وناقشهم فيما درسوه، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل.

 

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل علي مواجهته والقضاء عليه.

طلاب الحامول كفر الشيخ التعليم مسابقة

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