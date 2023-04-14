الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وول ستريت تغلق على ارتفاع كبير

وول ستريت
وول ستريت

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير الخميس، إذ أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ التضخم وارتخاء في سوق العمل، وهو ما دفع إلى تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.


وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ جاءت الدفعة الأكبر من أسهم الشركات الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة ودفعت المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه إلى أكبر تسجيل قفزة بالنسبة المئوية في يوم واحد في قرابة من شهر.
 

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 53.96 نقطة بما يعادل 1.33 بالمئة إلى 4145.91 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 236.94 نقطة أو 1.99 بالمئة إلى 12166.27 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي  382.54 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 34029.04
نقطة.

الأسهم الأمريكية الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الفائدة

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