مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7.. مودي ينقذ سهام ويوسف من الحبس والثاني يتحول لمصاص دماء

مسلسل كشف مستعجل

تسببت لي لي (إلهام وجدي) زوجه الدكتور سهام (محمد عبد الرحمن) في حبسه هو ويوسف (مصطفى خاطر) ليلة كاملة داخل السجن، وذلك بعد نشوب خلاف بينهم وإصابة لي لي بجرح في يدها من كسر الطبق، لكنها اتهمت سهام بأنه هو من قام بتلك الجريمة، في الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7

وقررت علياء (هنادي مهنا) شقيقة الدكتور سهام وخطيبه يوسف، أن تنقذهم من السجن، فقامت بالاتصال على مودي الجزاز (محمد لطفي) لكي يساعدها في إخراجهم، وبالفعل تمكن مودي الجزاز من إخراج كل من يوسف وسهام بعد قضاء ليلة كاملة في الحبس.

حصلت علياء علي رقم مودي الجزاز بعد أن قابلها في مطعم يوسف وجلس معاها على طاولة واحدة وعرفها بنفسه أنه صديق مقرب ليوسف وترك لها الكارت الشخصي به، ما جعل علياء تستنجد به لإنقاذ يوسف وسهام.

مسلسل كشف مستعجل

وخلال حبس كل من يوسف وسهام تعرضا لبعض المضايقات من قبل المسجونين في الحجز وكادوا أن يتعرضا للعديد من المخاطر لولا حيله يوسف، والذي أقنعهم أنه تحول لمصاص دماء وقام بالفعل بالهجوم على أحد الأشخاص في الحجز ما جعل الجميع يخشون منهم ويبتعدون عنهم.

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

تدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.