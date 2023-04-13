الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 والقنوات الناقلة له

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

ننشر مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 والقنوات الناقلة له، حيث تعرض اليوم الخميس سابع حلقات مسلسل كشف مستعجل، على عدد من القنوات الفضائية، بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن، وذلك أن حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان على منصة watch it.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7

ويعد مسلسل كشف مستعجل ضمن المسلسلات المصنفة 15 حلقة ويتم عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ويعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية وهما قناة الحياة الفضائية وقناة دي أم سي دراما، وذلك بالنصف الثاني من شهر رمضان، بعد أن تم عرضه في النصف الأول من رمضان على منصة watch it.

ويقوم ببطولة مسلسل كشف مستعجل الفنان محمد عبد الرحمن (توته)، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة إلهام وجدي، ويشاركهم البطولة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين، وعدد من ضيوف شرف وهما محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب.

مسلسل كشف مستعجل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، وهو أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان، وعرض عليها في النصف الأول من شهر رمضان الكريم ويعرض على القنوات الفضائية في النصف الثاني من شهر رمضان.

"كشف مستعجل" الحلقة 6.. يوسف يقطع غناء علياء مع مودي ويبحث عن سهام

«كشف مستعجل» الحلقة 6.. يوسف يكشف لدكتور سهام حقيقة مرضه النفسي

كشف مستعجل الحلقة 6.. أمجد يحاول الرجوع لعلياء والثانية تطرده

"كشف مستعجل" الحلقة 6.. أمجد يطرد علياء ويوسف من البروفة

قنوات عرض مسلسل كشف مستعجل

تعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا، وتعرض قناة DMC مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

مسلسل كشف مستعجل

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي لايت، من خلال أحداث المسلسل وارتكاب عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفي خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توته) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

ويعد مسلسل كشف مستعجل أول أعمال منصة  watch it وتم عرضه على المنصة في النصف الأول من رمضان ويعرض على قنوات التلفزيون بالنصف الثاني من شهر رمضان ويعرض أولى حلقاته.

مسلسل كشف مستعجل كشف مستعجل مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل كشف مستعجل كشف مستعجل الحلقة 7 مسلسل كشف مستعجل موعد اعادة مسلسل كشف مستعجل محمد عبدالرحمن هنادي مهنى أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 مسلسل مصطفي خاطر رمضان 2023 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة احداث مسلسل كشف مستعجل 7

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بمجلس النواب بسبب "أمطار المتحف المصرى الكبير"

غرفة الحبوب: توسع "التموين" فى إنشاء صوامع جديدة حد من هدر القمح

استمرت 3 ساعات.. جراحة حرجة لاستخراج سكين من ظهر سيدة

قائمة أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس فى الأسواق

"المشاط": الدول المتقدمة لم تف بتقديم 100 مليار دولار لدعم التمويل المناخي

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 7 بطولة دنيا سمير غانم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح