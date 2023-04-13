الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إسعاد يونس.. 73 سنة "سعادة" (فيديوجراف)

إسعاد يونس
إسعاد يونس

يُحل اليوم عيد ميلاد الفنانة الجميلة إسعاد يونس، من مواليد 12 أبريل سنة 1950، حيث ولدت إسعاد في القاهرة، اسمها بالكامل إسعاد حامد جمال الدين يونس، درست في معهد الإرشاد السياحي، وحصلت على البكالوريوس عام 1972، وبعد التخرج عملت كمذيعة في فندق الشيراتون.

 وكانت تقدم عروض الأزياء داخل الفندق، ثم عملت كمذيعة في إذاعة الشرق الأوسط، وكانت المسؤولة عن الإعداد الموسيقي لبعض البرامج والمسرحيات داخل الإذاعة، وتعتبر إسعاد واحدة من أشهر فنانات مصر في الألفية الأخيرة إن لم تكن أشهرهم على الإطلاق، وذلك بسبب ما قدمته من أدوار كوميدية ودرامية مميزة في السينما والتلفزيون.

شاركت إسعاد لأول مرة في السينما في فيلم جريمة لم تكتمل مع الفنان صلاح ذو الفقار، بالإضافة إلى الثنائيات الرائعة التي قدمتها مع الفنان الراحل سمير غانم والفنان عادل إمام، ومن أشهر أعمالها في الدراما كانت "حكاية ميزو، بكيزة وزغلول، دقات الساعة، السقوط في بئر سبع، يا رجال العالم اتحدوا"، وهي الآن تقدم واحدا من أنجح برامج التوك شو في مصر وهو البرنامج الأشهر "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي.

 

 

 

 

 

إسعاد يونس صاحبة السعادة عيد ميلاد إسعاد 73 سنة سعادة

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