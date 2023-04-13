وفاء عامر تحكي تفاصيل دورها في "الكتيبة 101"

كشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل شخصية "مها سلام أبوقريع"، التي قدمتها في مسلسل "الكتيبة 101"، مؤكدة أن مصر مليئة بالعظيمات اللاتي يجب تجسيد قصة كفاحهنّ.

مها سلام شخصية مشرفة وثرية

وقالت وفاء، خلال لقائها في برنامج "عاصمة الفنون" مع الإعلامية هدى كمال، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن "مها سلام" سيدة سيناوية من النماذج التي تحمي بيوتها وهى سيدة مشرفة وثرية ومليئة بالمغامرات.

أضافت أن الورق والمخرج والتفاصيل المكتوبة إضافة إلى إحساسها بالشخصية الذي يتملكها، سبب نجاح الشخصية، لافتة إلى أنها شعرت بالمسؤولية تجاه هذه الشخصية العظيمة، وأن عفريت الشخصية عندما يحضرها هو مَن يتصرف في تجسيدها وأنها لم تتعب فيها.

أشارت إلى أن المخرج قبل التصوير يكون له توجيهات وملاحظات تكون وهى في حالة صمت وما بعده يأتي التعايش مع الشخصية بعد أخذ كل تفاصيلها من المخرج، حتى تؤديها للجمهور بكل تفاصيلها دون زيادة أو نقصان.