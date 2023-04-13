الغضبان يستقبل ممثلين عن «سائقي الأجرة» في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ممثلين عن سائقي الأجرة بمحافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات والمطالب المتعلقة بهم، وذلك بحضور العقيد محمد التل مدير الإدارة العامة للمرور.

واستمع محافظ بورسعيد للسائقين حيث وجه محافظ بورسعيد مدير إدارة المرور بالتواصل المستمر مع السائقين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية تسعى لتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين و أصحاب المهن المختلفة.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد شهدت خطة غير مسبوقة في مجال تطوير الطرق والمحاور والميادين، لتحقيق السيولة المرورية والنظام في حركة السيارات والمواطنين، فضلا عن الشكل الحضاري للمدينة، كما أشار محافظ بورسعيد إلى مجمع المواقف الجديد «الميناء البري»الذي أقيم على أعلى مستوى ضمن المشروعات الخدمية الجديدة، لافتا أن بورسعيد أصبحت تستقبل الٱلاف من الزائرين بعد الرواج التجاري والسياحي الذي حققته مؤخرا، والذي يعود بالنفع على أبناء بورسعيد و منهم سائقي الأجرة.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والطلبات الخاصة بسائقي الأجرة، وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لسائقي الأجرة، للتيسيرعليهم وتذليل أي عقبات فد تواجههم.