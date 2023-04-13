الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحدها ليلة الضيق.. أمين الفتوى يكشف 3 معاني لـ«ليلة القدر»

عويضة عثمان
عويضة عثمان

كشف عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، قائلًا: “إن القدر معناه الشرف والمكانة، ومن قام بتلك الليلة ونال بركتها، نال الشرف والمكانة”.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس" :"وقيل إن القدر بمعنى التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر الله أرزاق العباد وآجالهم ومن يحج في هذا العام، ومن يعتمر، ومن يولد، ثم تنزل على مدار العام".

ولفت إلى أنه من معان ليلة القدر أيضًا أنها ليلة الضيق، أي ليلة تضيق الأرض فيها بكثرة نزول الملائكة، حتى قيل لا يوجد فيها مكان لشيطان، مشيرًا إلى حديث الرسول "لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها"، وأوضح أن معنى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي يسلمها الله من وسوسة الشياطين حتى مطلع الفجر.

 

برنامج «فتاوى الناس».. أنا مريضة سكر وريقي بينشف في الصيام وأمين الفتوى: تمضمضي

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، بمجموعة برامج اجتماعية ودينية، وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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