الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" لـ 18 مايو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 18 مايو المقبل كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة إحضارهم من محبسهم في الجلسة المقررة. 

وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية و5 آخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين خلية إمبابة الإرهابية جلسه 18 مايو

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