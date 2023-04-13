الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء مصابي حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي، اليوم الخمبس، المصابين الـ10 في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما بقى شخصين مصرعهما في الحادث.

وكشفت مصادر طبية، أن المصابين هم علي عبد الخالق علي سليمان 48 سنه ومقيم في حي الزهور ومصاب بالكدمات بالجسم، وأحمد مجدي عبد العزيز، 35 سنة، ومقيم في الشيخ زايد ومصاب بجرح في الوجه وكسر بالساق اليسرى، حسني محمد محمود حسن 53 سنة، ومقيم في أبوصوير ومصاب بجرح بالجبهة والوجه وكدمات، حسن ابراهيم الدسوقي 51 سنة، ومقيم في شارع مستشفى بالإسماعيلية، ومصاب بالخدمات بالجسم والرأس، أحمد سمير السيد 38 سنه ومقيم في عزبه شاهين ومصاب بسحجات بالوجه، حسام علي محمد علي 50 سنة، ومقيم في أبوعطوه ومصاب بجرح في الرأس وخدمات في الجسم، السيد فرج بيومي إبراهيم، 39 سنة، ومقيم في حي السلام، والمصاب بجرح في الوجه والرأس، ومحمد عادل أحمد عبد الرحمن، 43 سنة، ومقيم في المحطة الجديدة ومصاب بالكدمات بالجسم، وأحمد الشحات عبد العزيز، 35 سنة، ومقيم في ومصاب باشتباه في نزيف بالمخ، وأيمن محمد أحمد ومقيم في أبوعطوة ومصاب بجرح ونزيف في المخ.

 

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تصادم سيارة ميكروباص تابع لشركة المقاولين العرب مع سيارة نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع شخصان وأصيب 10 آخرين، وتم نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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