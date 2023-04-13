تحرير 35 محضر مخالفات تموينية فى حملة على مركز ومدينة زفتى

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير محاضر تموينية لعدد من التجار داخل مركز ومدينة زفتي، التابع لإدارة تموين زفتي، حيث تشكلت حملة تموينية من مفتشي الإدارة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تموينية وتم تحرير 35 محضرا جاءت كما يلي:

تم تحرير 7 محاضر إثبات حالة ضرب وهمي لعدد من المخابز البلدية، و7 محاضر نقص وزن تراوح بين "١٥ و١٢ و١٠ و٩ و ٨ و٦ جرام"، و6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية.

وكذلك بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بزفتي، تم تنفيذ حملة لتفقد محلات الأسماك المملحة واللحوم وتم تحرير عدد 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.



وفي وقت سابق نجحت مديرية التموين في ضبط 2 طن سمن ودقيق ومحسنات كعك منتهية الصلاحية بطنطا ضبط 2 طن سمنه ودقيق ومحسنات كعك انتهاء 12 مارس من العام الجاري، وذلك داخل محل كبير بطنطا وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت حملة الرقابة التموينية قد ضبطت مبلغ 12 ألفا و500 جنيه مهربة من الدعم من ماكينات بعض البدالين التموينيين، وذلك خلال مرور مفتشي الرقابة التجارية بمديرية التموين بالمحافظة، علي محلات صرف التموين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.



حيث قام المفتشون بإجراء عملية الجرد والمحاسبة الفعلية على الأرصدة المشحونة لماكينات صرف بمحلين بقالة تموينى بدائرة مدينه طنطا، وأسفر الجرد عن اكتشاف قيام صاحب محل بقالة تموينى بتجميع سلع تموينيه تقدر بمبلغ 8500 جنيه (ضرب سلع وهمي)، وقيام صاحب محل تموينى آخر بالتصرف فى سلع تموينيه تقدر بمبلغ آربعه آلاف جنيه دون إثباتهم.

كما تم تحرير محضر لمخبز بلدى قام بالتصرف فى عدد 9 دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥% زنة ٥٠ كجم للشكارة، وكذلك تم تحرير عدد محضر واحد إثبات حالة عدم نظافة أوانى العجين، وتحرير عدد 3 محاضر إثبات حالة إثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلى، تحرير عدد 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإخطار النيابة العامة.

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