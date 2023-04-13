مصرع شاب صدمه قطار المناشى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة

لقى شاب فى بداية العقد الثالث من العمر مصرعه، منذ قليل، متأثرا بإصابته، حيث صدمه قطار المناشى القادم من محافظة القاهرة إلى مركز إيتاى البارود، وذلك أثناء عبوره مزلقان بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى، رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من العقيد حاتم السمرى، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد باستقبال المستشفى العام جثة لشاب فى بداية العقد الثالث من العمر متأثرًا بإصابته، ادعاء اصطدام قطار المناشى به بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز كوم حمادة، وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالانتقال وبالفحص تبين مصرع "م ع ا"، 32 سنة، مقيم بناحية قرية الخوالد التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مركز كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون بالواقعة.