زكاة الفطر فرض واجب على كل المسلمين ولابد من إخراجها للفئات التي حددتها الشريعة الإسلامية قبل عيد الفطر المبارك، وتحدد دار الإفتاء شهريًا قيمة زكاة الفطر والتي ترتبط بسعر الغلال، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي قيمة زكاة الفطر 2023 مصر والفئات المستحقة لها.

قيمة زكاة الفطر 2023

حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2023، وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن قيمة زكاة الفطر 2023 تقدر بـ30 جنيهًا عن كل فرد.

وتوضح دار الإفتاء كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وهي مقدار يعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ لأن أهل مصر يشتهرون بزراعتهم للقمح.

ونوهت دار الإفتاء إلى أن تعجيل خروج زكاة الفطر 2023 أمر جائز ومستحب خاصة مع الغلاء الذي يعاني منه الكثير من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الفئات المستحقة لزكاة الفطر

وحددت الشريعة الإسلامية الفئات المستحقة لزكاة الفطر وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

ويفرض على المسلمين إخراج زكاة المال بجانب زكاة الفطر، وزكاة المال حسب دار الافتاء المصرية تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية، وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال، وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز إخراجها لشخص واحد من هذا الصنف.

جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون جواز الاقتصار على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، وجواز أن يعطيَها شخصًا واحدًا من الصنف فلا يجب استيعاب جميع الأصناف، بل ولا آحاد كلِّ صنف.