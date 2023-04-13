يجوز إخراجها فى غير بلد المزكى.. 12 معلومة مهمة عن أحكام زكاة الفطر

زكاة الفطر فريضة فرضها الله ولا يتم الصيام إلا بها، حيث إن لها توقيت وضوابط وفقا لاختلاف الزمان والمكان، إذ تخرج دار الإفتاء كل عام لتعلن عن قيمة الحد الأدنى للزكاة تزامنا مع الظروف الاقتصادية، ووفقا لأحكام الشريعة، حيث إن الزكاة من تعاليم الإسلام الأساسية.

أبرز المعلومات عن زكاة الفطر

1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

2- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل.

3- الحد الأدنى هذا العام (30 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

4 - من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.

5 - تَخرج لأصنافِ الزكاة الثمانية.

6 - الزكاة يخرجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

7 - مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

8 - إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.

9 - تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

10 -إن تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.

11- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

12- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.