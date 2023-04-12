آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023

يشعر الكثير من المسلمين بالقلق في أيام شهر رمضان الكريم الأخيرة، قلقون من أن يفوتهم موعد زكاة الفطر وفقا لما حدده الدين الإسلامي، حيث تعد الزكاة وفقا للدين الإسلامي تطهيرا للمسلم ولا يجوز للمسلم أن يمتنع عن إعطائها لمن يستحق لأنها شرط إتمام الصيام.

"الرأي الأول.. إخراجها قبل صلاة العيد"

وفقا لموقع دار الإفتاء، اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، فهناك قولين: الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، حيث استدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات»، كما استدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وبما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد».

"الرأي التاني.. غروب الشمس"

أما الرأي الثاني نسب إلى جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، مستدلين بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب»، لذا يروا أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، كما استدلوا أيضا بما روب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».