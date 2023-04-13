الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يتقدم بشكوى للجنة الحكام ضد محمد عادل بسبب مباراة فيوتشر

غزل المحلة
غزل المحلة

تقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام ضد الحكم محمد عادل بعد الأخطاء التحكيمية فى مباراة فيوتشر. 

وكان تسبب الحكم محمد عادل فى خسارة الفريق ثلاث نقاط مهمة، حيث لم يطبق القانون في طرد أحد لاعبي الفريق المنافس بسبب منع كريم طارق من انفراد تام وعدم احتساب هدف سليم.

ولم يكتفِ بذلك بل طرد المدير الفني عبدالباقي جمال، لاعتراضه المشروع على القرارات العكسية للحكم.

وخطف فريق فيوتشر صدارة ترتيب الدوري الممتاز "مؤقتًا" بالفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ25.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 57، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف.

وبهذه النتيجة يتواجد فيوتشر في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي الذي يحل بعد في المرتبة الثانية، إلا أن الفريق الأحمر لعب مباريات أقل بـ4 لقاءات من فيوتشر.

أما غزل المحلة فتجمد رصيده عند 30 نقطة، بالمركز العاشر.

ومن المقرر أن يلعب فيوتشر في الجولة المقبلة مع طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، فيما يلتقي فريق غزل المحلة مع فاركو في نفس اليوم بالجولة الـ26 للدوري المصري.

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