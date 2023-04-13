النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بشأن مصرع وإصابة 10 في حادث بالفيوم

أمرت النيابة العامة بالفيوم، بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بواقعة مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوي، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.