محافظ الجيزة: مبادرة "كتف فى كتف" تستهدف مساعدة المواطنين.. ومستعدون للأعياد

عُقد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للوقوف على انتظام العمل خلال شهر رمضان المبارك، والتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية والاستعدادات لاستقبال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم والفطر المبارك.

وخلال اللقاء، أشاد اللواء أحمد راشد، بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، "كتف في كتف"، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتي شهدت تكاتف جميع أجهزة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، ما أسفر عن توزيع ٥٠٠ ألف كرتونة لحوالي ٢.٥ مليون مواطن بخلاف توزيع حوالي ٢٥٠ ألف وجبة إفطار يومية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار تضافر جهود أجهزة الدولة ومؤسسات العمل المجتمعي.

كما ثمّن اللواء أحمد راشد جهود وزارة الأوقاف والتعاون المثمر مع محافظة الجيزة، والتي أسفرت عن توزيع ١٠٥ آلاف شنطة رمضانية، بالإضافة إلي توزيع ١٤ طن لحوم خلال شهر الخير "رمضان المعظم" وذلك على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان تم تشكيلها من التضامن الاجتماعي والأحياء والمراكز والوحدات المحلية.

كما بعث محافظ الجيزة شكره وتقديره للأجهزة التنفيذية على الجهود المبذولة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستسهم في تحقيق طفرة تنموية كبيرة.