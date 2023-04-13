الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في واقعة الاعتداء على "طفل الشروق"

الكاميرات
الكاميرات

استعجلت نيابة الشروق، تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة صاحب محل وعامل لاعتدائهما على طفل بالضرب وتصويره ونشر الفيديو على اليوتيوب في مدينة الشروق، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبصحبته نجله 10 سنوات، مقيم بذات العنوان، وقرر بتضرره من مالك أحد محلات الهواتف المحمولة لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب وتصويره مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشره على موقع "يوتيوب".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (المشكو فى حقه، وعامل بذات المحل - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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