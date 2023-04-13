الجيش السوداني يحذر من تحركات قوات الدعم السريع في الخرطوم

قال الجيش السوداني، اليوم الخميس، إن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تحتشد في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في خطوة تزيد من احتمالات المواجهة مع القوات المسلحة.

وحذّر الجيش السوداني في بيان مما وصفه "بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن" من جانب قيادة قوات الدعم السريع ووصف تلك التحركات بأنها تشكل "تجاوزا واضحا للقانون".

وتم من قبل اتهام قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خاصة خلال الصراع في منطقة دارفور.

وتدهورت العلاقات بين الجيش وقوات الدعم السريع مما دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع أحزاب سياسية بشأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات.

وفي وقتٍ سابق، قالت قوات الدعم السريع في بيانٍ إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.

وذكرت أنها "تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".