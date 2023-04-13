الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

بعد مصارحته بخيانتها له.. محاكمة المتهم بمحاولة قتل زوجته في الأميرية اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة المتهم بالشروع في قتل زوجته فى منطقة الأميرية، عندما صارحته بخيانتها فطعنها بسكين المطبخ.

كان قسم شرطة الأميرية قد تلقى إخطارا من المستشفى يفيد بوصول ربة منزل مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجني عليها، بعدما صارحته بخيانتها فطعنها بسكين المطبخ.

 تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة إلى اليوم.

محاكمة

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