الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| موعد عيد الفطر وتوقيت الصلاة.. ومحمود البنا يدير سوبر الأهلى والزمالك

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار، التي شملت أحداثًا سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، وتستعرض "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

"أيام قليلة تفصلنا عنه".. موعد عيد الفطر وتوقيت الصلاة

عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، فهناك ثمانية أيام وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، مما جعل الجميع يتساءل عن موعد عيد الفطر، ما أدى لارتفاع مؤشرات البحث عن عيد الفطر المبارك.

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محمود البنا يدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

محمود البنا

استقر البرتغالى ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام، على إسناد مهمة إدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، للحكم الدولى محمود البنا.

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البورصة: مساهم يخفض حصته فى رمكو لإنشاء القرى السياحية بقيمة 7.5 مليون جنيه

البورصة

قالت شركة أرزان لتداول الأوراق المالية إن المساهم أيوب عدلي أيوب غطاس خفض حصته في رأسمال شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية من 27.5% إلى 25.8%.

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باحثون يطورون أداة ذكاء اصطناعى جديدة تستطيع كشف العلامات المبكرة لسرطان الرئة

سرطان الرئة

كشفت شبكة "إن بي سن نيوز" الأمريكية، عن تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة تستطيع كشف العلامات المبكرة لسرطان الرئة قبل سنوات من اكتشاف الأطباء له في الأشعة المقطعية.

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وزير التربية والتعليم يستعرض آخر مستجدات مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة

اجتماع الدكتور رضا

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات.

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