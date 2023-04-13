الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود البنا يدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

محمود البنا
محمود البنا

استقر البرتغالى ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، على إسناد مهمة إدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، للحكم الدولى محمود البنا.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل فى مباراة السوبر المصرى للموسم الماضى، التى تجمع بين الزمالك حامل لقب الدورى الممتاز، والأهلى بطل كاس مصر بعد تغلبه على بيراميدز بنتيجة 2-1.

وجاء قرار بيريرا باسناد إدارة تلك المباراة للبنا، حيث يعتبره بيريرا الحكم "رقم 1" في مصر خلال الوقت الحالي، بالنظر إلى مستواه المتميز محليًّا وقاريًّا.

وكان البنا قريبًا من إدارة نهائي كأس مصر، غير أنه اعتذر عن عدم إدارة المباراة بداعي وجوده في السعودية لأداء مناسك العمرة؛ لكنه عاد إلى مصر حاليًا.

ورغم عدم قيام الخبير البرتغالى بإبلاغ البنا بإدارة السوبر حتى الآن؛ إلا أنه ينوى ذلك من الأن الأمر الذى دفعه لمنح تعليمات إلى محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، بعدم إسناد مباريات الأهلى والزمالك للبنا خلال الفترة المقبل.

ووافق مسؤولو اتحاد الكرة على طلب البرتغالى ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بشأن عدم استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة كنوع من الدعم للحكام المصريين وقطع الطريق أمام الأندية المصرية بشأن طلب حكام أجانب.

واشترط بيريرا على رجال الجبلاية ضرورة إصدار قرار رسمي بهذا الشأن، على أن يتم وضع هذا القرار كبند فى لائحة الموسم الجديد؛ حتى لا تطالب الأندية بحكام أجانب فى الموسم المقبل بما فى ذلك الأهلى والزمالك وهو ما تحفّظ عليه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باعتبار أن مباريات القمة لها طابع خاص، كونها تتعلق بالجماهير الغفيرة للناديين.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية منع الحكام الأجانب من إدارة المباريات المحلية بناءً على طلب من البرتغالي فيتور بيريرا المسؤول عن إدارة وتطوير التحكيم المصري.

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