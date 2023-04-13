"أيام قليلة تفصلنا عنه".. موعد عيد الفطر وتوقيت الصلاة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، فهناك ثمان أيام وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، مما جعل الجميع يتساءل عن موعد عيد الفطر، ما أدى لارتفاع مؤشرات البحث عن عيد الفطر المبارك.

موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكيًا

أكدت البحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 20 إبريل 2023 (يوم لرؤية).

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة، وفق الحسابات التي أجراها المعهد للتعرف على أول أيام شهر شوال للعام الهجري الحالي 1444.

وتعد صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحييها المسلمون في جميع أنحاء العالم، في عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يخرج الرجال والنساء إلى ساحات الصلاة التي تكون صباح أول يوم، وتعم البهجة كافة أرجاء المكان.

توقيت صلاة العيد في القاهرة 2023

وقدر العلماء موعد صلاة العيد، بارتفاع الشمس عن الأرض قيد رمح، وهو ما يعادل ثلث ساعة من بداية الشروق، كما كشف المعهد في بيان له أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وصلاته عند الساعة 5:47 صباحًا في القاهرة.

وفي تصريحات سابقة لجاد القاضي، رئيس القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة 6 وربع بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الخميس 29 من رمضان 1444 الموافق 20 أبريل 2023 وهو يوم الرؤية.