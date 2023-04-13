التحفظ على 15600عبوة وطن مسحوق عصائر فاسدة بمصنع في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 15.600 عبوة، و 1.250 طن من مسحوق مشروبات العصائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام داخل مصنع، يتم استخدامها وإعادة تدويرها مره أخرى وبيعها بالأسواق مما تمثل خطرا على صحة المواطنين.

وكذلك سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع وتعبئة مسحوق مشروبات العصائر بمنطقة برج العرب، بإعادة تدوير واستخدام غير الصالح منها وتعبئتها مره اخري ومحاوله ترويجها بالأسواق مما يؤدي إلي تشكيل خطرا على صحة المواطنين.

وتم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيش المصنع، عثر على "60 جوال بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات بداخل كل جوال 100 عبوة مسحوق عصائر نكهات مختلفة متحجرة ومشكوك في سلامتها بغرض إعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى بإجمالي كمية قدرها 6000 عبوة".

كما تم ضبط "30 جوال بلاستيك بداخلها مسحوق عصائر بنكهة النعناع مستورد متحجرة، ومشكوك في سلامتها زنة الجوال الواحد 25 كجم بإجمالي كمية قدرها 750 كجم، وعدد 10 أجولة بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات بداخلها مسحوق عصائر بنكهة الرمان مشكوك في سلامتها ومتحجرة زنة الواحد 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 500 كجم، بغرض إعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى، بالإضافة إلى 200 كرتونة مسحوق عصائر نكهات مختلفة بداخل كل كرتونة 48 عبوة زنة العبوة 200 جم بإجمالى 9600 عبوة متحجرة تمامًا ومشكوك في صلاحيتها وسلامتها بغرض إعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى".

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.