الكورة في رمضان.. الزمالك بطلًا لكأس مصر 2014 على حساب سموحة

توج الزمالك بطلا لكأس مصر موسم 2013- 2014 بعد فوزه على سموحة بهدف سجله حازم إمام في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 22 رمضان الموافق 19 يوليو عام 2014 باستاد الدفاع الجوى وأدارها الحكم جهاد جريشة الذي قام بطرد طارق حامد لاعب سموحة في الدقيقة 70.

المباراة كانت تعني الكثير للفريقين، فالزمالك يريد إنقاذ موسمه بعدما احتل المركز الثالث في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري خلف الأهلي وسموحة في حين يحلم سموحة بقيادة حمادة صدقي بتحقيق أول ألقابه بعد أن قدم موسما استثنائيا واحتل المركز الثاني في الدوري بفارق هدف عن الأهلي وأطاح بالمارد الأحمر من نصف نهائي كأس مصر.

رغم خسارة الدوري رفضت إدارة الزمالك إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وتمسكت به ليستكمل مباريات كأس مصر وفي نفس الوقت رفض ميدو عرضًا من إحدى القنوات الفضائية لتحليل مباريات كأس العالم 2014 وقرر قيادة الزمالك على أمل تحقيق بطولة وهو ما نجح في تحقيقه فعلا.

خلال المباراة كان سموحة ندًا قويا للزمالك لكن حازم إمام خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 عندما انفرد يوسف أوباما بأمير عبدالحميد حارس سموحة وحاول لعب الكرة " لوب " من فوفه لكن أمير نجح في إبعادها ووصلت للمتابع حازم إمام الذي سددها داخل المرمي الخالي ليخطف هدف الفوز ويهدل لقبا غاليا للزمالك هو الأول لميدو كمدير فني.

مثل الزمالك: محمد أبوجبل وحازم إمام وصلاح سليمان وحمادة طلبة ومحمد عبدالشافى وعمر جابر وأحمد توفيق وياسر إبراهيم "مصطفى فتحي ق62" ومحمود خالد شيكا "يوسف أوباما ق74 "ومحمد إبراهيم"مؤمن زكريا ق 44" وأحمد على كامل.

مثل سموحة: أمير عبدالحميد وعبدالرحمن فاروق وأحمد سعيد أوكا وشريف حازم والسيد فريد وإبراهيم عبدالخالق وطارق حامد وأحمد حمص وعلاء علي وأحمد حمودي وهانى العجيزي.