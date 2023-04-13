"الزينى" يكشف مستقبل صناعة الدواجن بعد ارتفاع أسعار الأعلاف

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، مستقبل صناعة الدواجن في مصر بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون له تأثير على صناعة الفراخ مستقبلًا.

وكشف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، سعر الصويا مؤكدًا أنه وصل إلى 42 ألف جنيه في السوق السوداء؛ وتكلفتها الطبيعية لا تتجاوز 22 ألف جنيه.

وأوضح، أنه لو هناك إفراجات جمركية كافية للأعلاف؛ لما وصلت الأسعار لهذا الحد، حيث يشهد السوق شح ونقص كبير في الأعلاف.

أسعار الأعلاف

وكشف أن أسعار الأعلاف تشهد زيادات تصل إلى 70%، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى حوالي 350 ألف طن ذرة، و200 ألف طن صويا دفعة واحدة؛ من أجل مواجهة هذه الأزمة، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى 950 ألف طن ذرة وصويا شهريًا، والسوق السوداء والأسعار القياسية تؤدي إلى وجو فجوة في الأعلاف، وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا على السوق.

وكشف أن السوق يحتاج إلى ضخ احتياطي أعلاف لمدة شهرين بالأسواق؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى أكثر من 50%.