عادة قديمة.. إقبال كبير على شراء الأسماك المملحة فى شبرا مصر (فيديو)

شهدت محال بيع الأسماك المملحة إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي؛ تزامنًا مع اقتراب عيد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك، حيث تزاحم العشرات من سكان منطقة شبرا مصر لشراء متطلباتهم من الأسماك المملحة، وتعد تلك الفترة هي عادة سنوية عن المصرين حيث يتناولون الفسيخ والسردين المملح خلال تلك الفترة ، وينتظر أصحاب محال الأسماك المملحة تلك الفترة من كل عام حيث تعد موسم لهم وتكون حركة الشراء والبيع به كبيرة جدًا.



والتقت" الدستور" مع بائعي الأسماك المملحة وتحدثوا عن حجم الإقبال خلال تلك الفترة:

الإقبال هذا العام كبير جداً مقارنة بالأعوام الماضية

وقال ريمون سمير: “أحد بائعي الأسماك المملحة بمنطقة شبرا مصر ، إن حجم الإقبال هذا العام كبير جداً رغم إرتفاع أسعار الأسماك، حيث يتراوح سعر الفسيخ من 250 جنيهًا إلى 300 جنيهً للكيلو الواحد، ووصل سعر الرنجة من 95 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للكيلو الواحد”.

وذكر أن تناول الأسماك المملحة في الأعياد يعد عادة قديمة ورثناها من المصريون القدماء ، لذلك يتجه الكثير من الأهالي لشراء الفسيخ والسردين المملح في الأعياد والمناسبات خصوصًا موسم سم النسيم وموسم عيد الفطر المبارك.

الفسيخ يحتاج من 10 أيام إلى 15 يومًا للتخليل

وعن طريقة تخليل الفسيخ أوضح "ريمون"، أن السمك يحتاج من عشر أيام إلى خمسة عشر أيام للتخليل ويوضع داخل براميل خشب بها كميات كبيرة من الملح، ومن ثم يقوم بتفريغ تلك البراميل داخل علب بلاستيكية بها الماء المملح، وذكر أن حجم الإقبال يكون أكبر على الفسيخ مقارنة بالأسماك المملحة الأخرى، معلقًا: "الناس بتحب الفسيخ اكتر من أي نوع سمك مملح تاني".



ومن جانبه قال أحد الزبائن، إنه تعود هو وأسرته على تناول الفسيخ والسردين المملح في عيد سم النسيم، لذلك توجه لشراء ما يحتاجه من الأسماك المملحة، وعن الأسعار قال" لا يوجد فرق كبير بين أسعار الحالية بأسعار العام الماضي.

محال بيع الأسماك المملحة

محال بيع الأسماك المملحة

محال بيع الأسماك المملحة

محال بيع الأسماك المملحة

محال بيع الأسماك المملحة